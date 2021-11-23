До ювілею Антіна Кравса у Львові погасили конверт і марку Суспільство | 23-11-2021, 14:25 0 48







До ювілею Антіна Кравса у Львові погасили конверт і марку

До 150-річчя від дня народження генерал-чотара, командувача 3-го Галицького корпусу УГА, командира армійської групи об’єднаних армій ЗУНР та УНР Антіна Кравса у Львові сьогодні, 23 листопада, погасили ювілейний конверт і марку.



Участь в урочистостях взяв голова депутатської комісії з питань культури, інформаційної політики та промоції Львівської обласної ради Святослав Шеремета.



«З нагоди 150-річчя з дня народження Антіна Кравса обласна рада 13 квітня ПРОГОЛОСИЛА 2021 рік - Роком Антіна Кравса. Дякую колегам-депутатам за підтримку важливої ініціативи для популяризації історії України. Вдячний АТ «Укрпошта», Центру національного відродження імені Степана Бандери, дотичним громадським організаціям за спільну ініціативу виготовлення і погашення конверту із зображенням Антіна Кравса. Адже Антін Кравс – це велика людина, якою може пишатися кожна нація», - сказав Святослав Шеремета.



За словами директора Львівської дирекції АТ «Укрпошта» Євгенія Савчука, у межах проєкту «Власна марка» пошта виготовляє конверти і марки, приурочені до різних знакових подій.



«Тираж конвертів із Антіном Кравсом – 150 шт. Але він може бути збільшений. Ми максимально долучаємося до популяризації видатних постатей Львівщини, України, а також знакових історичних закладів», - розповів Євгеній Савчук.



До слова, у межах вшанування постаті Антіна Кравса буде проведено «круглий стіл», вечір пам’яті та випущено інформаційні матеріали.



Крім того, як повідомив Святослав Шеремета, сьогодні українська громада у Відні разом із представниками українського дипломатичного корпусу вшанує пам'ять великого сина України і Австрії.



Довідково:



Антін Кравс (23 листопада 1871 р., с. Берегомет, нині смт, Вижницький район — 13 листопада 1945 р., Відень) - генерал-чотар, командувач 3-го Галицького корпусу УГА, командир армійської групи об’єднаних армій ЗУНР та УНР. Автор спогадів «За українську справу».



Учасник Першої світової війни 1914-1918 рр. Командував 55 Бережанським полком австрійської армії. В листопаді 1918 перейшов на службу в УГА, очолив військову групу «Хирів». Протягом березня 1919 група майора Кравса відзначилася в боях під час Вовчухівського наступу 1919. У березні 1919 р. його було призначено командиром Третього Корпусу УГА. У серпні 1919 під час наступу українських армій на Київ було створено ударну Центральну армійську групу, командиром якої призначено Кравса.



У ході кровопролитних боїв з більшовицькими військами українські частини під його командуванням зайняли Бердичів, Козятин, Фастів та увійшли до Києва. У лютому 1920 р. Кравс очолив Третю Бригаду ЧУГА, а після з'єднання з Армією УНР, командував бригадою у складі Херсонської дивізії. У вересні 1920 р. частини УГА під командуванням Кравса, ведучи важкі бої з противником, прорвалися до Чехословаччини, де були роззброєні та інтерновані у таборі у м. Ліберець. У 1924 році він повернувся до Відня, де і помер.