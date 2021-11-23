Понад 865 млн грн більше заплатили підприємства переробної промисловості до Зведеного бюджету України ніж у минулому році Суспільство | 23-11-2021, 15:15 0 20











По підприємствах переробної промисловості до Зведеного бюджету у січні-жовтні 2021 року збір податкових платежів склав майже 3 485 млн грн, що на понад 865 млн грн або на 33 відс більше ніж у січні-жовтні 2020 року. Питома вага переробної галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає 12 відсотків. Найбільшими платниками переробної галузі є ТОВ "ХЙОРТ КНУДСЕН УКРАЇНА", ТЗОВ "Мебель-Сервiс", ТОВ "СЕЖЕТЕКС-ЮА", ТЗОВ "ОДВ-Електрик", ДП "Датський текстиль" Компанії "ПВН Холдінг А/С" (Данія), ПРАТ "Компанiя ЕНЗИМ", ТОВ "ЕФЕ Бетон", ТОВ "Фуджiкура Аутомотiв Україна Львiв", ДП "ЛДАРЗ", ТОВ "ЦВГ Україна", ТЗОВ "ТД СОКМЕ", ДП"АМБIЄНТЕ ФЕРНIЧЕ УКРАЇНА", ТОВ "ОРIСIЛ-ФАРМ", ТЗОВ "ЛIК", ТЗОВ "СIЛЕГО ТЕХНОЛОДЖI (УКРАЇНА)", ТЗОВ "СОФРО".



