Україна пройшла пік смертності від Covid – НАН Суспільство | 24-11-2021, 07:33 0 107 Національна академія наук опублікувала прогноз розвитку епідемії COVID-19 на 24 листопада – 7 грудня, згідно з яким пік смертності в Україні пройдено.





Джерело: НАН України у facebook



Деталі: За повідомленням, в останні 2 тижні епідемія спадала за всіма показниками.



Порівняно з піковими значеннями, кількість позитивних ПЛР-тестів скоротилася на 53%, нових випадків поменшало на 30%, зайнятих ліжок у лікарнях – на 19%, добові госпіталізації зменшилися на 30%, смертність – на 9%.



Найпізніше було пройдено пік смертності: 8–12 листопада 2021 року.



Спадання захворюваності спостерігається в усіх регіонах України, крім Закарпатської та Кіровоградської областей, – повідомляють у НАН.



Також науковці повідомляють, що ефективність повної вакцинації для запобігання госпіталізації окремих вікових категорій склала від 84 до 92%.



Нагадаємо: Кабмін повідомив у понеділок, що в Україні спостерігається позитивна тенденція до зменшення кількості нових випадків коронавірусу.