У Колумбії вилучили рекордну за рік партію кокаїну на $300 млн Суспільство | 24-11-2021, 07:39 0 85 Сили безпеки Колумбії вилучила у вівторок 10 тонн кокаїну на суму понад 300 мільйонів доларів, що є найбільшою цьогорічною партією, а також знищили дві нарколабораторії під час операції боротьби з наркотиками.



Джерело: міністр оборони Колумбії Дієго Молано, цитує Reuters



Деталі: За словами Молано, кокаїн і лабораторії, які належали повстанцям Національної визвольної армії (ELN), були знайдені в сільській зоні муніципалітету Саманієго, розташованому в колумбійській провінції Наріно неподалік від кордону з Еквадором.



"Це найбільше вилучення кокаїну цього року, – сказав Молано. – 10 тонн кокаїну дозволили б ELN отримати понад 300 мільйонів доларів".



Незважаючи на десятиліття боротьби з незаконним обігом наркотиків, Колумбія залишається провідним світовим виробником кокаїну і стикається з постійним тиском з боку Сполучених Штатів щодо зменшення розміру врожаю коки, основного інгредієнта наркотику, а також виробництва кокаїну.



Торгівля наркотиками допомагає фінансувати незаконні збройні угруповання в Колумбії на тлі тривалого внутрішнього збройного конфлікту, в результаті якого загинули понад 260 тисяч людей.



За даними джерел безпеки, окрім ELN, колишні члени демобілізованих партизанів FARC, які відкидають мирну угоду 2016 року, причетні до наркоторгівлі, а також злочинних угруповань.



Нагадаємо: Один з найбільш розшукуваних наркобаронів Південної Америки - Дайро Антоніо Усуга, відомий як Отоніель - був схоплений в своєму притулку в джунглях в Колумбії після полювання за участі сотень солдатів та спецслужб США і Великобританії.