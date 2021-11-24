   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 24/11/2021 Львів приєднався до щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»...>> Львів має намір поглиблювати співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку...>> На кордоні з Республікою Білорусь розпочалася спільна спеціальна прикордонна операція «Полісся»...>> Прикинувся лікарем та виманив у бабусі більш як 40 тис грн – судитимуть уродженця Маріуполя...>> За "екстремістські злочини" МВС Білорусі пропонує позбавляти громадянства...>> У Колумбії вилучили рекордну за рік партію кокаїну на $300 млн...>> США відновлять переговори з талібами – Держдеп...>> Україна пройшла пік смертності від Covid – НАН...>> Естонія встановили огорожу на кордоні з Росією...>> Литва направила ноту протесту через намір запустити 2-й блок Білоруської АЕС...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
8 людей загинули після перестрілки з поліцією Ріо-де-Жанейро...
23-11-2021, 07:40  >>> 
Забив співмешканку до смерті: суд виніс вирок...
10-11-2021, 11:56  >>> 
На Львівщині до 13 років позбавлення волі засуджено чоловіка за вбивство своєї вагітної дружини...
09-11-2021, 15:31  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Більше 600 тисяч людей у світі заразилися COVID...
19-11-2021, 07:33  >>> 
ЗМІ: Індія дозволила експорт вакцин для COVAX...
19-11-2021, 07:31  >>> 
Меркель: Четверта хвиля COVID накрила Німеччину з усією силою...
18-11-2021, 07:26  >>> 

За "екстремістські злочини" МВС Білорусі пропонує позбавляти громадянства

Суспільство | 24-11-2021, 07:42Коментарів: 0 0 Переглядів: 89 89    
МВС Білорусі пропонує позбавляти громадянства осіб, визнаних винними у злочинах "екстремістської спрямованості", а також "встановити безумовну адміністративну відповідальність за підписку на інтернет-ресурси, чиї матеріали визнані екстремістськими".

Джерело: начальник ГУ боротьби з організованою злочинністю та корупцією МВС Білорусі Андрій Паршин, цитує МЛЫН.BY

Пряма мова: "Наразі нами спільно із зацікавленими державними органами опрацьовуються законодавчі ініціативи, спрямовані на забезпечення національної безпеки держави.

Зокрема, вважаємо, що громадянство Республіки Білорусь може бути втрачено особами, визнаними винними у скоєнні окремих категорій злочинів екстремістської спрямованості або заподіянні тяжкої шкоди інтересам Республіки Білорусь, незалежно від способу набуття громадянства.

Також вважаємо за необхідне встановити безумовну адміністративну відповідальність за підписку на інтернет-ресурси, чиї матеріали визнані екстремістськими, та застосовувати до осіб, які вчинили злочини екстремістської спрямованості, як додаткове покарання загальну конфіскацію їх майна".

"У поточному році ГУБОЗ встановлено 120 власників та адміністраторів інтернет-ресурсів деструктивної спрямованості. Обмежено доступ до 104 таких інтернет-ресурсів.

"В результаті нашої роботи матеріали 125 телеграм-каналів та чатів визнані екстремістськими.

За рішенням МВС є екстремістськими формуваннями 13 груп громадян, їхня діяльність заборонена".

Нагадаємо: Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дозволив позбавляти за "екстремізм" білоруського громадянства осіб, які його отримали шляхом натуралізації.
   Новини по темі: Суспільство
На кордоні з Республікою Білорусь розпочалася спільна спеціальна прикордонна операція «Полісся»...
24-11-2021, 10:05  >>> 
За "екстремістські злочини" МВС Білорусі пропонує позбавляти громадянства...
24-11-2021, 07:42  >>> 
У Колумбії вилучили рекордну за рік партію кокаїну на $300 млн...
24-11-2021, 07:39  >>> 
Україна пройшла пік смертності від Covid – НАН...
24-11-2021, 07:33  >>> 
ВПС відпрацювали ракетно-бомбові удари та антитерористичні заходи...
24-11-2021, 07:24  >>> 
Понад 865 млн грн більше заплатили підприємства переробної промисловості до Зведеного бюджету України ніж у минулому році...
23-11-2021, 15:15  >>> 
До ювілею Антіна Кравса у Львові погасили конверт і марку...
23-11-2021, 14:25  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини неділі та ночі: збитий безпілотник, смерть ветерана...
08-11-2021, 08:21  >>> 
Головні новини четверга і ночі: нова назва Facebook, карантин в Києві...
29-10-2021, 09:36  >>> 
Головні новини середи і ночі: смертельна ДТП в Харкові, нові "червоні" зони...
28-10-2021, 09:08  >>> 
   ПолітикаПолітика
США відновлять переговори з талібами – Держдеп...
24-11-2021, 07:36  >>> 
Естонія встановили огорожу на кордоні з Росією...
24-11-2021, 07:31  >>> 
Литва направила ноту протесту через намір запустити 2-й блок Білоруської АЕС...
24-11-2021, 07:27  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Рекорд кібератак: Британія звинувачує Росію і Китай...
17-11-2021, 06:50  >>> 
"Небезпечне і безвідповідальне": США засудили Росію за випробування зброї в космосі...
16-11-2021, 07:36  >>> 
Космічний корабель SpaceX зістикувався з МКС...
12-11-2021, 07:37  >>> 
   СуспільствоСуспільство
На кордоні з Республікою Білорусь розпочалася спільна спеціальна прикордонна операція «Полісся»...
24-11-2021, 10:05  >>> 
За "екстремістські злочини" МВС Білорусі пропонує позбавляти громадянства...
24-11-2021, 07:42  >>> 
У Колумбії вилучили рекордну за рік партію кокаїну на $300 млн...
24-11-2021, 07:39  >>> 
   ВладаВлада
Підсанкційний Медведчук продовжив реконструкцію свого палацу – "Схеми"...
12-11-2021, 07:31  >>> 
У Львові люди з вадами слуху отримають матеріальну допомогу...
27-09-2021, 13:11  >>> 
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян...
17-05-2021, 07:44  >>> 
   КультураКультура
УПЦ МП хоче "вирішення українського церковного питання"...
12-11-2021, 07:38  >>> 
Глава УГКЦ обговорив з Папою Римським ситуацію в Україні та війну на Донбасі...
12-11-2021, 07:27  >>> 
Зрив показу фільму про Голодомор у Москві: поліція заблокувала центр "Меморіал" – ЗМІ...
15-10-2021, 11:48  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
11:16 Львів приєднався до щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»
11:14 Львів має намір поглиблювати співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку
10:05 На кордоні з Республікою Білорусь розпочалася спільна спеціальна прикордонна операція «Полісся»
10:02 Прикинувся лікарем та виманив у бабусі більш як 40 тис грн – судитимуть уродженця Маріуполя
07:42 За "екстремістські злочини" МВС Білорусі пропонує позбавляти громадянства
07:39 У Колумбії вилучили рекордну за рік партію кокаїну на $300 млн
07:36 США відновлять переговори з талібами – Держдеп
07:33 Україна пройшла пік смертності від Covid – НАН
07:31 Естонія встановили огорожу на кордоні з Росією
07:27 Литва направила ноту протесту через намір запустити 2-й блок Білоруської АЕС

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования