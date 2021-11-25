Прокуратура захистила права релігійної громади – викрито незаконну реєстрацію нерухомого майна на майже 2 млн грн Суспільство | 24-11-2021, 14:07 0 96



За процесуального керівництва Франківської окружної та Львівської обласної прокуратур державному реєстратору повідомлено про підозру у зловживанні службовими повноваженнями та несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації (ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України).



За даними слідства, у лютому поточного року державний реєстратор однієї із райдержадміністрацій Львівської області, бажаючи отримати грошову винагороду, безпідставно зареєстрував за приватним підприємством право власності на нежитлові приміщення комунальної власності загальною вартістю понад 600 тис. грн., а також на нерухоме майно окремих фізичних осіб.



Крім того, за аналогічних обставин державний реєстратор зареєстрував за тим же приватним підприємством право власності на нерухоме майно, яке перебувало у власності релігійної громади і на місці якого планувалося спорудження катехизаційної школи.



Загалом внаслідок протиправних реєстраційних дій незаконно відчужено нерухоме майно на загальну суму 1,92 млн грн.



Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, та накладення арешту на його майно. Встановлюється причетність інших осіб до вчиненого.



За клопотанням прокурора, з метою забезпечення повернення незаконно відчуженого майна, суд наклав арешт на вказану нерухомість.



Окрім цього, прокурорами заявлено позови для повернення вищезгаданих приміщень у власність громади.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом Львівського районного управління № 2 Головного управління Нацполіції у Львівській області, за матеріалами Управління СБУ у Львівській області.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури