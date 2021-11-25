ВІДЕО) Окупанти обстріляли з мінометів позиції прикордонників поблизу КПВВ «Мар’їнка Суспільство | 24-11-2021, 14:11 0 104 Відповісти











https://www.youtube.com/watch?v=fxMH_g_lgjI





Збройні формування Російської Федерації продовжують нехтувати домовленостями щодо повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування.



Сьогодні, після 9-ї години ранку були обстріляні позиції прикордонників на блокпосту першого оборонного рубежу «Мар’їнка», що розташований на дорожньому коридорі «Донецьк – Курахове».



Під час обстрілу противником застосовано міномети калібру 82 мм. Зафіксовано влучання трьох мін в місця несення служби прикордонних нарядів. Завдяки чітким та злагодженим діям прикордонників, особовий склад не постраждав, пошкоджено фортифікаційні споруди.









Коментар: прессекретар Краматорського прикордонного загону Ігор Заруднєв.



