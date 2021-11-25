Будівництво мультифункціонального спортивного залу у школі № 7 Суспільство | 24-11-2021, 15:19 0 97

Якісна спортивна інфраструктура – у кожну школу міста. У львівській загальноосвітній школі № 7, збудованій для дітей мікрорайону «Знесіння» на вул. Б. Хмельницького, 132, триває облаштування сучасного спортивного залу. Загальна кошторисна вартість будівництва спортзалу становить понад 36 млн грн, з яких 32 вже освоєно.

Цьогоріч виконано внутрішні оздоблювальні роботи, роботи із встановлення вікон та вітражів, влаштування підлог та інженерних мереж та замощення території.





«Позитив в тому, що впродовж наступного місяця всі основні роботи по цьому об’єкту мають бути завершені. Те, що стосується дітей, має робитись дуже якісно і вчасно», – наголосив Андрій Садовий, мер Львова.



«В цій будівлі буде розташовано 3 спортивні зали: 1 великий, 1 хореографічний і 1 гімнастично-тренажерний. Плануємо, що до кінця грудня діти вже зможуть займатися спортом тут. Це дуже важливо, адже ця школа не має спортивного залу і діти займаються фізкультурою в пристосованому приміщенні. Діти мають мати комфортні умови, тому робимо все, щоб вони могли розвиватись.

В подальшому на території школи ще облаштують кілька спортивних майданчиків та облагородять територію», – розповіла Зоряна Хонько, керівниця відділу освіти Сихівського та Личаківського районів Львова.



На завершення робіт, згідно з укладеними договорами на 2022 рік, необхідно трошки більше 4 млн грн. У 2022 році передбачено влаштування електроосвітлення спортзалу, закупівля обладнання (меблів) і завершення робіт з благоустрою та озеленення території, встановлення огорожі спортмайданчика.







