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Викрито міжрегіональне організоване угрупування, члени якого підозрюються у ряді жорстоких злочинів на території України
|Суспільство | 24-11-2021, 18:47
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За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру шістьом учасникам організованої групи в умисних вбивствах, розбоях, крадіжках та насильстві щодо працівника правоохоронного органу (п. п. 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 187, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 15 – ч. 3 ст. 185, ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 345 КК України)
Розслідуванням встановлено, що вказані злочинці здійснювали розбійні напади на будинки та офіси, під час яких катували та вбивали людей заради наживи.
Зокрема, у січні 2020 року у місті Радехові підозрювані проникли у будинок директора держпідприємства, де зв’язали та катували потерпілих, змушуючи зізнатись, де сховані гроші та інші цінні речі. Під час нападу один із фігурантів вбив дружину господаря дому.
Пізніше, у жовтні того ж року у Брюховичах група проникла у будинок місцевого бізнесмена, де, діючи за аналогічною схемою, викрала майно потерпілого на суму понад 1,5 млн грн та вбила підприємця.
Загалом виявлено причетність підозрюваних до вчинення на території Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Харківської областей понад десятка злочинів, серед яких 3 крадіжки, 5 розбоїв, 2 вбивства, а також 2 факти спричинення тілесних ушкоджень працівникам правоохоронного органу.
Загальна сума завданих потерпілим збитків становить понад 12 млн грн.
За клопотанням прокурора, п’ятьом підозрюваним судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ще один перебуває у розшуку.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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