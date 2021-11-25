Викрито міжрегіональне організоване угрупування, члени якого підозрюються у ряді жорстоких злочинів на території України Суспільство | 24-11-2021, 18:47 0 104



За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру шістьом учасникам організованої групи в умисних вбивствах, розбоях, крадіжках та насильстві щодо працівника правоохоронного органу (п. п. 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 187, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 15 – ч. 3 ст. 185, ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 345 КК України)





Розслідуванням встановлено, що вказані злочинці здійснювали розбійні напади на будинки та офіси, під час яких катували та вбивали людей заради наживи.



Зокрема, у січні 2020 року у місті Радехові підозрювані проникли у будинок директора держпідприємства, де зв’язали та катували потерпілих, змушуючи зізнатись, де сховані гроші та інші цінні речі. Під час нападу один із фігурантів вбив дружину господаря дому.



Пізніше, у жовтні того ж року у Брюховичах група проникла у будинок місцевого бізнесмена, де, діючи за аналогічною схемою, викрала майно потерпілого на суму понад 1,5 млн грн та вбила підприємця.



Загалом виявлено причетність підозрюваних до вчинення на території Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Харківської областей понад десятка злочинів, серед яких 3 крадіжки, 5 розбоїв, 2 вбивства, а також 2 факти спричинення тілесних ушкоджень працівникам правоохоронного органу.



Загальна сума завданих потерпілим збитків становить понад 12 млн грн.



За клопотанням прокурора, п’ятьом підозрюваним судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ще один перебуває у розшуку.



Досудове розслідування здійснюється слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури