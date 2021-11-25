   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 25/11/2021 На сесії озвучили запит щодо територіальної оборони в регіоні...>> Мерія Львова звернулася до керівництва держави щодо запровадження медичного страхування для учасників бойових дій...>> «Страшно, що тільки смерть людини може привести до поваги до громади Львова», – Андрій Садовий про приміські маршрути...>> «Потрібно терміново переходити до наступної стадії – робочих креслень», – А. Садовий про будівництво спорткомплексу на «Торпедо»...>> «Я би хотів, щоби наступний рік був для нас пріоритетним у плані територіальної оборони», - А. Садовий...>> За минулу добу лабораторні центри провели 2374 ПЛР-тести, з яких 1048 – позитивні...>> У Горіховому гаю почали облаштовувати доріжку в межах Громадського бюджету...>> За два роки кількість заяв абітурієнтів на ІТ-спеціальності зросла вдвічі...>> Антивакцинатора, підозрюваного у злочині проти основ нацбезпеки України, триматимуть під вартою...>> Британські вчені виявили новий штам Covid із 32 мутаціями...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
8 людей загинули після перестрілки з поліцією Ріо-де-Жанейро...
23-11-2021, 07:40  >>> 
Забив співмешканку до смерті: суд виніс вирок...
10-11-2021, 11:56  >>> 
На Львівщині до 13 років позбавлення волі засуджено чоловіка за вбивство своєї вагітної дружини...
09-11-2021, 15:31  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Британські вчені виявили новий штам Covid із 32 мутаціями...
25-11-2021, 07:42  >>> 
Більше 600 тисяч людей у світі заразилися COVID...
19-11-2021, 07:33  >>> 
ЗМІ: Індія дозволила експорт вакцин для COVAX...
19-11-2021, 07:31  >>> 

Антивакцинатора, підозрюваного у злочині проти основ нацбезпеки України, триматимуть під вартою

Суспільство | 25-11-2021, 10:05Коментарів: 0 0 Переглядів: 80 80    




За принципової позиції прокурорів обласної прокуратури Львівський апеляційний суд залишив місцевому громадському активісту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі майже 1 млн грн.

Як ми писали раніше (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=307955), відомого львівського антивакцинатора підозрюють у вчинені злочину проти основ нацбезпеки України. Зокрема, за даними слідства, на початку листопада 2021 року чоловік організував та очолив мітинг у Києві, на якому були присутні понад 3 тис людей та під час якого під антивакцинаторськими гаслами публічно закликав присутніх до примусового видворення представників усіх чинних органів державної влади та самостійного провадження державної влади через підконтрольні неконституційні органи.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України у Львівській області.
   Новини по темі: Суспільство
Антивакцинатора, підозрюваного у злочині проти основ нацбезпеки України, триматимуть під вартою...
25-11-2021, 10:05  >>> 
На блокпосту біля Горлівки бойовики не пропустили два патрулі ОБСЄ...
25-11-2021, 07:34  >>> 
Викрито міжрегіональне організоване угрупування, члени якого підозрюються у ряді жорстоких злочинів на території України...
24-11-2021, 18:47  >>> 
Будівництво мультифункціонального спортивного залу у школі № 7...
24-11-2021, 15:19  >>> 
ВІДЕО) Окупанти обстріляли з мінометів позиції прикордонників поблизу КПВВ «Мар’їнка...
24-11-2021, 14:11  >>> 
Прокуратура захистила права релігійної громади – викрито незаконну реєстрацію нерухомого майна на майже 2 млн грн...
24-11-2021, 14:07  >>> 
На кордоні з Республікою Білорусь розпочалася спільна спеціальна прикордонна операція «Полісся»...
24-11-2021, 10:05  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини неділі та ночі: збитий безпілотник, смерть ветерана...
08-11-2021, 08:21  >>> 
Головні новини четверга і ночі: нова назва Facebook, карантин в Києві...
29-10-2021, 09:36  >>> 
Головні новини середи і ночі: смертельна ДТП в Харкові, нові "червоні" зони...
28-10-2021, 09:08  >>> 
   ПолітикаПолітика
Місія ОБСЄ нарахувала на Донбасі за добу 748 порушень "тиші"...
25-11-2021, 07:40  >>> 
Канада розглядає два способи посилення військової допомоги Україні...
25-11-2021, 07:35  >>> 
У Стамбулі поліція розігнала акцію протесту проти обвалу ліри...
25-11-2021, 07:35  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Рекорд кібератак: Британія звинувачує Росію і Китай...
17-11-2021, 06:50  >>> 
"Небезпечне і безвідповідальне": США засудили Росію за випробування зброї в космосі...
16-11-2021, 07:36  >>> 
Космічний корабель SpaceX зістикувався з МКС...
12-11-2021, 07:37  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Антивакцинатора, підозрюваного у злочині проти основ нацбезпеки України, триматимуть під вартою...
25-11-2021, 10:05  >>> 
На блокпосту біля Горлівки бойовики не пропустили два патрулі ОБСЄ...
25-11-2021, 07:34  >>> 
Викрито міжрегіональне організоване угрупування, члени якого підозрюються у ряді жорстоких злочинів на території України...
24-11-2021, 18:47  >>> 
   ВладаВлада
Підсанкційний Медведчук продовжив реконструкцію свого палацу – "Схеми"...
12-11-2021, 07:31  >>> 
У Львові люди з вадами слуху отримають матеріальну допомогу...
27-09-2021, 13:11  >>> 
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян...
17-05-2021, 07:44  >>> 
   КультураКультура
УПЦ МП хоче "вирішення українського церковного питання"...
12-11-2021, 07:38  >>> 
Глава УГКЦ обговорив з Папою Римським ситуацію в Україні та війну на Донбасі...
12-11-2021, 07:27  >>> 
Зрив показу фільму про Голодомор у Москві: поліція заблокувала центр "Меморіал" – ЗМІ...
15-10-2021, 11:48  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
13:19 На сесії озвучили запит щодо територіальної оборони в регіоні
13:15 Мерія Львова звернулася до керівництва держави щодо запровадження медичного страхування для учасників бойових дій
13:09 «Страшно, що тільки смерть людини може привести до поваги до громади Львова», – Андрій Садовий про приміські маршрути
13:06 «Потрібно терміново переходити до наступної стадії – робочих креслень», – А. Садовий про будівництво спорткомплексу на «Торпедо»
13:02 «Я би хотів, щоби наступний рік був для нас пріоритетним у плані територіальної оборони», - А. Садовий
10:21 За минулу добу лабораторні центри провели 2374 ПЛР-тести, з яких 1048 – позитивні
10:19 У Горіховому гаю почали облаштовувати доріжку в межах Громадського бюджету
10:17 За два роки кількість заяв абітурієнтів на ІТ-спеціальності зросла вдвічі
10:05 Антивакцинатора, підозрюваного у злочині проти основ нацбезпеки України, триматимуть під вартою
07:42 Британські вчені виявили новий штам Covid із 32 мутаціями

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования