Антивакцинатора, підозрюваного у злочині проти основ нацбезпеки України, триматимуть під вартою Суспільство | 25-11-2021, 10:05 0 80







За принципової позиції прокурорів обласної прокуратури Львівський апеляційний суд залишив місцевому громадському активісту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі майже 1 млн грн.



Як ми писали раніше (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=307955), відомого львівського антивакцинатора підозрюють у вчинені злочину проти основ нацбезпеки України. Зокрема, за даними слідства, на початку листопада 2021 року чоловік організував та очолив мітинг у Києві, на якому були присутні понад 3 тис людей та під час якого під антивакцинаторськими гаслами публічно закликав присутніх до примусового видворення представників усіх чинних органів державної влади та самостійного провадження державної влади через підконтрольні неконституційні органи.







Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України у Львівській області.