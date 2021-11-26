На «гарячій лінії» у Львівській ДПІ йшлося про одноразове (спеціальне) добровільне декларування доходів або податкову амністію Суспільство | 25-11-2021, 18:40 0 108

Нещодавно заступник начальника відділу з надання адміністративних та інших послуг Львівської ДПІ Головного управління ДПС у Львівській області під час сеансу телефонного зв’язку “гаряча лінія” відповідав на запитання громадян щодо одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та використання електронних сервісів щодо отримання податкової інформації територіальними громадами.

Надаємо відповіді на найактуальніші питання, з якими звертались платники:

Чи потрібно робити переклад підтверджуючих документів у разі декларування активів, що знаходяться за кордоном?

Так, разом з Декларацією декларант зобов’язаний надати легалізовані в установленому порядку документи, які супроводжуються нотаріально затвердженим перекладом українською мовою.

Чи потрібно в одноразовій декларації зазначати з яких джерел отримано майно?

У добровільній декларації не треба вказувати інформацію про джерела одержання та набуття об’єктів декларування.

Яке майно можна відобразити в одноразовій спеціальній декларації?

Відповідно до закону декларуванню підлягають - нерухоме майно - земельні ділянки, об’єкти житлової і нежитлової нерухомості;

- рухоме майно, у тому числі транспортні засоби чи інше цінне рухоме майно (предмети мистецтва та антикваріату тощо);

- частки (паї) у майні юридичних осіб або в утвореннях без статусу юридичної особи, інші корпоративні права, майнові права на об’єкти інтелектуальної власності;

- валютні цінності (банківські метали, крім тих, що не розміщені на рахунках) та іноземна валюта, крім коштів у готівковій формі;

- цінні папери та/або фінансові інструменти, визначені законом;

- права на отримання дивідендів, процентів чи іншої аналогічної майнової вигоди;

- інші активи фізичної особи, у тому числі майно, банківські метали, що не розміщені на рахунках.





