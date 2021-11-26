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Майже на 3 млрд грн більше надійшло від платників єдиного внеску Львівщини до державного цільового фонду ніж у минулому році

Суспільство | 26-11-2021, 11:25Коментарів: 0 0 Переглядів: 62 62    
Майже на 3 млрд грн більше надійшло від платників єдиного внеску Львівщини до державного цільового фонду ніж у минулому році




У січні-жовтні 2021 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до державного цільового фонду становили майже 13 906 млн грн, що на понад 2923 млн грн або майже на 27 відс більше, ніж у січні-жовтні 2020 року.

У жовтні 2021 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили майже 1566 млн грн, що на 260 млн грн або майже на 20 відс більше, ніж у жовтні 2020 року.
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