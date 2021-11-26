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Понад 892 млн грн більше надійшло до Зведеного бюджету податкових платежів від підприємств Львівщини, які здійснюють операції з нерухомим майном ніж у минулому році
|Суспільство | 26-11-2021, 13:23
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Від підприємств, які здійснюють операції з нерухомим майном у січні-жовтні 2021року до Зведеного бюджету надійшло майже 4 140 млн грн податкових платежів, що на понад 892 млн грн або на 27,5 відс більше ніж у січні-жовтні 2020 року. Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає 14,2 відсотка. Найбільшими платниками даної галузі є ТзОВ "Нестле Україна" "НестлеБiзнесСервiс в Європi", ТОВ "БIЗНЕС СIТI МЕНЕДЖМЕНТ", ПРАТ "РIЕЛЕКСПЕРТ", ТзОВ "РСП "Шувар", ТОВ "УКРАЇНСЬКI IНФОРМАЦIЙНI ТЕХНОЛОГIЇ", ТзОВ "Айпiє-Л", ПРАТ "ТЕХЕНЕРГО", ТЗОВ "СОФТСЕРВ", ТОВ "ГЕОРОЗВIДКА", ТОВ "Агентство Економiчної Безпеки "Ефорт", "ВIВЕРА ГРУП", ТОВ "ГЛОБАЛЛОДЖИК Україна".
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