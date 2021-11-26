7 грудня о 10.00 розпочнеться засідання IX чергової сесії Львівської обласної ради восьмого скликання. Суспільство | 26-11-2021, 18:27 0 62

Таке рішення прийняли члени президії Львівської обласної ради, сьогодні, 26 листопада. Голова Львівської обласної ради Ірина Гримак закликала депутатів детально проаналізувати результати роботи за рік та поступово готуватися до прийняття бюджету на 2022. За її словами, на наступній сесії депутати проведуть аудит проєктів, адже окремі обласні програми потребують розширення та оновлення. На розгляд сесії депутати також можуть подавати нові проєкти програм, напрацьовані профільними комісіями.



Під час сесії обласні обранці планують заслухати інформацію Львівської обласної державної адміністрації щодо санітарно- епідеміологічної ситуації на території Львівщини, проведення вакцинації та вжиття заходів реагуання у зв'язку з епідемією коронавірусу.



Також депутати заслухають звіт тимчасової контрольної комісії обласної ради з вивчення питання щодо реорганізації окремих дочірніх лісогосподарських підприємств обласного комунального лісогосподарського підприємства «Галсільліс» та звіт тимчасової контрольної комісії обласної ради про перевірку виконання Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та сфері постачання гарячої води в опалювальному сезоні 2021/2022 роках.



«Ми проаналізуємо показники бюджету за результатом дев’ятимісячної роботи. Багато проєктів завершено, деякі на жаль, не можуть бути втіленими з різних причин, то ж ми на сесії будемо змінювати показники бюджету та коригувати обласні програми. Також в порядку денному є питання ініційовані громадами і обласна рада своїм голосуванням розблокує важливі для місцевого самоврядування майнові та екологічні питання. На цій сесії ми фактично підводимо підсумки роботи у 2021 році», - наголосила Ірина Гримак.