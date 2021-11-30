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ВООЗ закликає не вводити заборон на подорожі через штам Omicron

Суспільство | 29-11-2021, 07:43Коментарів: 0 0 Переглядів: 186 186    
Лікар із Південноафриканської Республіки (ПАР) назвав симптоми варіанту Omicron, у той же час Всесвітня організація охорони здоров’я в неділю закликала країни не вводити заборони на польоти з південноафриканських країн через новий штам.

Джерело: Reuters, Associated Press

Деталі: Лікарка із ПАР Анжеліка Кутзі 18 листопада виявила у сімох пацієнтів симптоми, відмінні від домінантного варіанту "Дельта", і назвала їх "досить легкими".

Вона зазначила, що варіант Omicron можна лікувати дома, без госпіталізації.
ВООЗ закликає не вводити заборон на подорожі через штам Omicron
За описом пацієнтів із виявленим новим штамом симптомами є втома, головний біль і ломота в тілі. Також у хворих не зникає нюх чи смак і не знижується рівень кисню у крові.

Лікарка повідомила, що її досвід засвідчує, що цей варіант вражає людей віком до 40 років. Серед інфікованих – майже половина не була вакцинована.

Інформація про новий варіант, що походить з ПАР, викликала реакцію кількох країн, які ввели заборону на поїздки у південноафриканські країни. Таке рішення Південна Африка осуджує.


На тлі цього Всесвітня організація охорони здоров’я закликала країни не вводити заборони на польоти для південноафриканських країн через стурбованість новим варіантом коронавірусу.

Регіональний директор ВООЗ з питань Африки Матшідісо Моеті закликала країни дотримуватися міжнародних норм охорони здоров’я, щоб уникнути обмежень на подорожі.

"Запроваджені обмеження не повинні бути надмірно інвазивними, а повинні науково обґрунтовуватися відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил, визнаними в понад 190 країн" – заявила Моеті.

Доктор Френсіс Коллінз, директор Національного інституту здоров’я США, підкреслив, що поки немає даних, які б свідчили, що новий варіант викликає більш серйозне захворювання, ніж попередні варіанти COVID-19.

ВООЗ заявила, що нарощує підтримку щодо виявлення нового штаму в Африці, а також щодо того, аби забезпечити необхідну наявність тестів для виявлення "омікрону", і готова надати для цього додаткову допомогу.

Передісторія:

Держави Європейського союзу погодилися призупинити поїздки з країн на півдні Африки.
Новий варіант коронавірусу, вперше виявлений у Південно-Африканській Республіці, викликав глобальну тривогу, науковці намагаються з’ясувати, чи є він стійким до вакцин. Він вважається потенційно небезпечнішим, оскільки в ньому приблизно вдвічі більше мутацій, ніж у "Дельти".
Випадки нового штаму були підтверджені в суботу в Німеччині та Італії, а Бельгія, Ізраїль та Гонконг також повідомили, що цей варіант був виявлений у прибулих в країну.
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