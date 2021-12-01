Податковими органами Львівщини з початку року забезпечено погашення майже 164 млн грн податкового боргу Суспільство | 30-11-2021, 14:36 0 157





Cтаном на 01.11.2021 сума податкового боргу до Зведеного бюджету за даними ІС склала майже 3 383 млн гривень.



З метою забезпечення скорочення податкового боргу податковими органами області у січні-жовтні поточного року вжито ряд заходів, в тому числі:



- описано майна в податкову заставу на суму майже 375 млн гривень;



- направлено 236 позови до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок готівкових (безготівкових коштів) на суму 325,5 млн грн стягнуто коштів в погашення податкового боргу з банківських рахунків 33 млн гривень;



- направлено 9 позовів до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок заставленого майна боржника на суму 33 млн грн, надходження від реалізації заставленого майна – 0,6 млн гривень.



- направлено 264 позови до суду щодо звернення стягнення на активи боржників через ДВС на суму майже 15 млн грн стягнуто податкового боргу за виконавчими документами – 2,4 млн гривень.



В результаті цих та інших заходів протягом січня-жовтня 2021 року погашення податкового боргу живими коштами склало 163,5 млн грн (стягнення грошових коштів інкасовими дорученнями, реалізація майна боржників за рішенням судів, сплата розстрочених податків та самостійне погашення боргу, інше).



