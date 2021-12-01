   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 01/12/2021 Синоптики оголосили штормове попередження на завтра...>> Пільговики, які не проживають і не працюють у Львівській МТГ, теж зможуть отримати пільгову транспортну картку...>> Зловмисники підробляли COVID-сертифікати від імені львівських лікарень...>> У смт Рудне відремонтували вул. Грушевського та розпочинають будівництво каналізаційно-насосної станції...>> Сесія погодила доповнення переліку промзон в рамках Програми перспективного розвитку...>> Скульптура Франца Ксавера Моцарта залишиться на площі Маланюка...>> Податковими органами Львівщини з початку року забезпечено погашення майже 164 млн грн податкового боргу...>> «Техніка готова виїздити для прибирання міста від снігу», - О. Одинець...>> Порохова вежа перетвориться на триповерховий ярмарок вінтажу...>> До будинків на вул. Перфецького і вул. Володимира Великого завтра призупинять водопостачання...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
У Червонограді сина підозрюють у вбивстві рідного батька...
26-11-2021, 11:06  >>> 
Вбили та пограбували – прокуратура домоглася справедливого вироку для ромів...
25-11-2021, 18:31  >>> 
8 людей загинули після перестрілки з поліцією Ріо-де-Жанейро...
23-11-2021, 07:40  >>> 
   Здоров'яЗдоров
У Франції виявили 8 імовірних випадків штаму "омікрон"...
29-11-2021, 09:25  >>> 
Штам "омікрон" виявили в Канаді...
29-11-2021, 07:49  >>> 
Британія призупинила рейси з Африки через новий варіант COVID-19...
26-11-2021, 07:37  >>> 

Податковими органами Львівщини з початку року забезпечено погашення майже 164 млн грн податкового боргу

Суспільство | 30-11-2021, 14:36Коментарів: 0 0 Переглядів: 157 157    



Cтаном на 01.11.2021 сума податкового боргу до Зведеного бюджету за даними ІС склала майже 3 383 млн гривень.

З метою забезпечення скорочення податкового боргу податковими органами області у січні-жовтні поточного року вжито ряд заходів, в тому числі:

- описано майна в податкову заставу на суму майже 375 млн гривень;

- направлено 236 позови до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок готівкових (безготівкових коштів) на суму 325,5 млн грн стягнуто коштів в погашення податкового боргу з банківських рахунків 33 млн гривень;

- направлено 9 позовів до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок заставленого майна боржника на суму 33 млн грн, надходження від реалізації заставленого майна – 0,6 млн гривень.

- направлено 264 позови до суду щодо звернення стягнення на активи боржників через ДВС на суму майже 15 млн грн стягнуто податкового боргу за виконавчими документами – 2,4 млн гривень.

В результаті цих та інших заходів протягом січня-жовтня 2021 року погашення податкового боргу живими коштами склало 163,5 млн грн (стягнення грошових коштів інкасовими дорученнями, реалізація майна боржників за рішенням судів, сплата розстрочених податків та самостійне погашення боргу, інше).
   Новини по темі: Суспільство
У смт Рудне відремонтували вул. Грушевського та розпочинають будівництво каналізаційно-насосної станції...
30-11-2021, 21:54  >>> 
Податковими органами Львівщини з початку року забезпечено погашення майже 164 млн грн податкового боргу...
30-11-2021, 14:36  >>> 
Окупанти на Донбасі поранили двох військових і цивільного...
30-11-2021, 08:46  >>> 
США збираються посилити військову позицію щодо Китаю та Росії...
30-11-2021, 08:45  >>> 
США посилили рекомендації щодо щеплень — тепер усі дорослі повинні отримати бустер...
30-11-2021, 08:37  >>> 
Підприємець – платник єдиного податку, який має податковий борг, зобов’язаний перейти на загальну систему оподаткування...
29-11-2021, 14:11  >>> 
Через пандемію світовий туризм втратить $2 трильйони в цьому році – ООН...
29-11-2021, 09:27  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини понеділка і ночі: "Омікрон", "червоні" зони в Україні...
30-11-2021, 08:51  >>> 
Головні новини неділі та ночі: збитий безпілотник, смерть ветерана...
08-11-2021, 08:21  >>> 
Головні новини четверга і ночі: нова назва Facebook, карантин в Києві...
29-10-2021, 09:36  >>> 
   ПолітикаПолітика
Понад 5 тисяч людей у світі померли від Covid, найбільше в Росії та Угорщині...
30-11-2021, 08:44  >>> 
Голова Пентагону доручив розслідувати прихований військовими авіаудар по Сирії...
30-11-2021, 08:40  >>> 
ЗМІ: Китайська провінція запроваджує систему спостереження за журналістами та іноземцями...
30-11-2021, 08:39  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Від підприємств Львівщини, які здійснюють діяльність наземного транспорту та зв’язку до Зведеного бюджету надійшло майже 2 млрд грн...
29-11-2021, 14:02  >>> 
Рекорд кібератак: Британія звинувачує Росію і Китай...
17-11-2021, 06:50  >>> 
"Небезпечне і безвідповідальне": США засудили Росію за випробування зброї в космосі...
16-11-2021, 07:36  >>> 
   СуспільствоСуспільство
У смт Рудне відремонтували вул. Грушевського та розпочинають будівництво каналізаційно-насосної станції...
30-11-2021, 21:54  >>> 
Податковими органами Львівщини з початку року забезпечено погашення майже 164 млн грн податкового боргу...
30-11-2021, 14:36  >>> 
Окупанти на Донбасі поранили двох військових і цивільного...
30-11-2021, 08:46  >>> 
   ВладаВлада
Підсанкційний Медведчук продовжив реконструкцію свого палацу – "Схеми"...
12-11-2021, 07:31  >>> 
У Львові люди з вадами слуху отримають матеріальну допомогу...
27-09-2021, 13:11  >>> 
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян...
17-05-2021, 07:44  >>> 
   КультураКультура
УПЦ МП хоче "вирішення українського церковного питання"...
12-11-2021, 07:38  >>> 
Глава УГКЦ обговорив з Папою Римським ситуацію в Україні та війну на Донбасі...
12-11-2021, 07:27  >>> 
Зрив показу фільму про Голодомор у Москві: поліція заблокувала центр "Меморіал" – ЗМІ...
15-10-2021, 11:48  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
22:10 Синоптики оголосили штормове попередження на завтра
22:02 Пільговики, які не проживають і не працюють у Львівській МТГ, теж зможуть отримати пільгову транспортну картку
21:57 Зловмисники підробляли COVID-сертифікати від імені львівських лікарень
21:54 У смт Рудне відремонтували вул. Грушевського та розпочинають будівництво каналізаційно-насосної станції
18:33 Сесія погодила доповнення переліку промзон в рамках Програми перспективного розвитку
18:26 Скульптура Франца Ксавера Моцарта залишиться на площі Маланюка
14:36 Податковими органами Львівщини з початку року забезпечено погашення майже 164 млн грн податкового боргу
11:06 «Техніка готова виїздити для прибирання міста від снігу», - О. Одинець
10:57 Порохова вежа перетвориться на триповерховий ярмарок вінтажу
10:49 До будинків на вул. Перфецького і вул. Володимира Великого завтра призупинять водопостачання

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования