У смт Рудне відремонтували вул. Грушевського та розпочинають будівництво каналізаційно-насосної станції Суспільство | 30-11-2021, 21:54 0 112 За інформацією департаменту міської агломерації ЛМР, у Рудному капітально відремонтували одну з найважливіших вулиць – вул. Грушевського. Тут зробили водовідведення, поклали асфальт, облаштували тротуари.



«Щодня цією вулицею ходять діти до місцевого садочка, також тут розміщено ЦНАП. Із бюджету Львова на ремонт дороги було виділено майже 2 млн грн», - розповіли у департаменті міської агломерації ЛМР.



Крім того, у Рудному розпочинають ще одне масштабне будівництво - каналізаційно-насосної станції. До вул. Лесі Українки, де і будуватимуть каналізаційно-насосну станцію, вже підвезли техніку. Тендери зіграно, договір на будівництво підписано. Роботи розпочнуть найближчим часом.



«На перший етап робіт Львів виділив понад 11 млн грн. Загалом же всі роботи коштуватимуть понад 20 млн грн. Каналізаційно-насосна станція зможе вирішити питання водовідведення у більшій частині Рудного», - пояснили у департаменті міської агломерації ЛМР. .



Тим часом на стадії коригування ще один проєкт, який дасть змогу школі, садочку і ЦНАПу під’єднатися до станції. Наразі у селищі всі мережі, потрібні для приєднання до водовідведення, має лише вул. Шевченка, що поруч із вул. Лесі Українки, де і будуватимуть станцію.