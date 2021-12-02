Понад 200 запитів на отримання публічної інформації надійшло до Львівської податкової з початку року Суспільство | 01-12-2021, 13:10 0 159









З початку 2021 року до ГУ ДПС у Львівській області засобами поштового зв’язку, електронного поштового зв’язку, особисто від запитувачів надійшов 251 запит, в тому числі запитів на отримання публічної інформації 218 (або 87 % від загальної кількості документів), з них у листопаді 2021 року – 12 запитів.



В розрізі категорій запитувачів надійшло від фізичних осіб – 116 запитів (або 53 % від загальної кількості); юридичних осіб – 61 запит (або 28 % від загальної кількості); представників засобів масової інформації – 23 запити (або 11 % від загальної кількості запитів); громадських організацій – 7 запитів (або 3 % від загальної кількості запитів); державних службовців – 11 запитів (або 5 % від загальної кількості запитів.



За результатами розгляду із 218 запитів на публічну інформацію задоволено 191 запитів на інформацію (або 88 % від загальної кількості запитів); надіслано належним розпорядникам інформації – 15 запитів (або 7 % від загальної кількості запитів) та відмовлено у зв`язку з відсутністю в запиті обов`язкових реквізитів, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації» – 12 запитів (або 5 % від загальної кількості запитів).