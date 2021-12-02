Фіксований єдиний податок для ФОП у грудні не зміниться❗ Суспільство | 01-12-2021, 13:13 0 142





Мінімальна зарплата з 1 грудня збільшується з 6000 грн. до 6500 грн.



У зв’язку з цим для усіх фізичних осіб-підприємців незалежно від обраної системи оподаткування мінімальний страховий внесок з ЄСВ за грудень становитиме 1430 грн.



Тобто, у січні 2022 року за грудень слід буде сплатити 1430 грн. єдиного внеску або за IV квартал (для тих ФОП, що сплачують ЄСВ поквартально) –✅ 4070 грн. ЄСВ (1320, 1320 і 1430 грн.)



Сума єдиного податку у грудні для ФОП 1 і 2 групи залишаються❗незмінними – 227 та 1200 грн. відповідно.





