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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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Фіксований єдиний податок для ФОП у грудні не зміниться❗
|Суспільство | 01-12-2021, 13:13
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Мінімальна зарплата з 1 грудня збільшується з 6000 грн. до 6500 грн.
У зв’язку з цим для усіх фізичних осіб-підприємців незалежно від обраної системи оподаткування мінімальний страховий внесок з ЄСВ за грудень становитиме 1430 грн.
Тобто, у січні 2022 року за грудень слід буде сплатити 1430 грн. єдиного внеску або за IV квартал (для тих ФОП, що сплачують ЄСВ поквартально) –✅ 4070 грн. ЄСВ (1320, 1320 і 1430 грн.)
Сума єдиного податку у грудні для ФОП 1 і 2 групи залишаються❗незмінними – 227 та 1200 грн. відповідно.
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