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Прокуратура повернула Стрийській ОТГ землю вартістю понад 800 тис грн

Суспільство | 01-12-2021, 22:05Коментарів: 0 0 Переглядів: 87 87    



Стрийська окружна прокуратура у суді домоглася визнання земельної ділянки загальною площею понад 1,5 га відумерлою спадщиною та передачу її у власність Стрийської територіальної громади.



Прокурор звернувся до суду з вимогою визнати відумерлою спадщину, оскільки органи місцевого самоврядування не вживали заходів щодо оформлення права власності на ці земельні ділянки, що могло призвести до їхнього протиправного використання.



Оціночна вартість зазначених ділянок становить понад 800 тис грн.



Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури
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