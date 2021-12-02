Акції в Києві пройшли без порушень правопорядку – поліція Суспільство | 02-12-2021, 07:28 0 120 Під час акцій у Києві поліція не зафіксувала порушень правопорядку.



Джерело: відділ комунікації поліції Києва



Дослівно: "Заходи пройшли без порушень.



Поліцейські продовжують забезпечувати публічну безпеку та порядок на вулицях Києва".



Деталі: Як повідомляють у поліції, безпеку громадян забезпечували працівники усіх структурних підрозділів, у тому числі поліція діалогу, кінологи і вибухотехніки, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовці Національної гвардії.



Передісторія:



О 19 годині на Майдані Незалежності почалася політична акція, приурочена до роковин Революції гідності 1 грудня 2013 року. Поліцейські перекрили урядовий квартал через цю акцію.

Протестувальники закидали стіни будівлі Офісу президента монетками та пішли організованою колоною вулицею Лютеранською до будівлі Верховної Ради.