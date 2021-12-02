У США за добу – більше 120 тисяч нових випадків Covid і понад 1 600 смертей Суспільство | 02-12-2021, 08:52 0 164 30 листопада у світі діагностували понад 663 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Зокрема, у США зафіксували понад 120 тисяч нових інфікувань.



Джерело: дані сайту Worldometers



Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Німеччині, Франції.



Зокрема, у США зафіксували понад 120 тисяч, у Німеччині – майже 72 тисяч і у Франції – понад 49 тисяч нових інфікувань.



Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Британія і Росія. Україна – на 13 місці.



Найбільше смертей за добу від коронавірусу в США (1 633), Росії (1 226), Польщі (570).





В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Німеччина і Франція.





За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Польща, Україна.



За весь час пандемії вилікувались від недуги 238 050 544 особи. Наразі нараховується понад 20 млн активних випадків захворювання.



З початку пандемії підтверджено 5 242 124 смерті від COVID-19.



Нагадаємо: США підтвердили перший випадок зараження штамом "Омікрон" у людини, що пройшла повний курс вакцинації проти коронавірусу.