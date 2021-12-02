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У США за добу – більше 120 тисяч нових випадків Covid і понад 1 600 смертей
|Суспільство | 02-12-2021, 08:52
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|30 листопада у світі діагностували понад 663 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Зокрема, у США зафіксували понад 120 тисяч нових інфікувань.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Німеччині, Франції.
Зокрема, у США зафіксували понад 120 тисяч, у Німеччині – майже 72 тисяч і у Франції – понад 49 тисяч нових інфікувань.
Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Британія і Росія. Україна – на 13 місці.
Найбільше смертей за добу від коронавірусу в США (1 633), Росії (1 226), Польщі (570).
В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Німеччина і Франція.
За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Польща, Україна.
За весь час пандемії вилікувались від недуги 238 050 544 особи. Наразі нараховується понад 20 млн активних випадків захворювання.
З початку пандемії підтверджено 5 242 124 смерті від COVID-19.
Нагадаємо: США підтвердили перший випадок зараження штамом "Омікрон" у людини, що пройшла повний курс вакцинації проти коронавірусу.
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