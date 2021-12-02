Податковий код для дитини. Чи обов’язково? Суспільство | 02-12-2021, 14:14 0 89





Податковим кодексом України не передбачена обов’язкова реєстрація громадян у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків ні з моменту їх народження, ні з настанням певного віку.



Якщо дитина (до 14 років)не має обов’язків щодо сплати податків, не отримує доходів, що підлягають оподаткуванню, не підпадає під визначення платника податків статті 15 ПКУ, то підстав для включення відомостей про неї до Державного реєстру немає.



Якщо є така необхідність, то для одержання реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП) на дитину необхідно за місцем реєстрації чи місцем проживання звернутися одному з батьків (опікунів) до органу державної податкової служби із паспортом та свідоцтвом про народження дитини та заповнити заяву форма 1ДР, де міститься інформація про дитину, для якої буде сформовано і видано довідку РНОКПП.