«Вживання коноплі є моєю громадянською позицією» - чоловік, який вирощував плантації коноплі, проведе 5 років за гратам Суспільство | 02-12-2021, 14:31 0 92

Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 66-річного мешканця Жовківщини, якого обвинувачували у незаконному посіві та вирощуванні коноплі та незаконному придбаванні та зберіганні наркотиків без мети збуту (ч. 2 ст. 309, ч. З ст. 309, ч.2 ст. 310 КК України).



Встановлено, що чоловік на власному городі, що знаходиться в одному із сіл Львівського району, вирощував цілі плантації конопель. Загалом, під час першого обшуку за місцем проживання обвинуваченого, було виявлено понад 140 рослин конопель посіяних на городі, а також у горщиках у будинку фігуранта, де також було виявлено більш ніж 6 кг особливо небезпечного наркотику - канабісу.



Проте, після конфіскації правоохоронцями заборонених речовин, чоловік знову засіяв город. За місцем проживання обвинуваченого, під час повторного обшуку, було виявлено та вилучено 72 посіяні рослини коноплі та понад 1,5 кг канабісу.



Свою вину підсудний не визнав, пояснивши, що вживання коноплі є його громадянською позицією, оскільки така допомагає при лікуванні, при депресії, та вважає, що він не вчинив нічого незаконного.



Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Жовківської окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним, врахував тяжкість злочинів та їх систематичність і призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури