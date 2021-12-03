Чоловік, що продавав наркотики у Стрию, чекатиме суду під вартою Суспільство | 03-12-2021, 10:37 0 68

За процесуального керівництва прокурорів Стрийської окружної прокуратури повідомлено про підозру 47-річному мешканцю Стрийщини у незаконному збуті наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України).



За даними слідства, впродовж жовтня поточного року підозрюваний приїжджав із свого села до міста Стрий, де збував місцевому мешканцю особливо небезпечний наркотик – канабіс.



Під час обшуків за місцем проживання фігуранта також було вилучено речовину рослинного погодження, ззовні схожу на канабіс.



За клопотанням прокурора, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Слідчі дії тривають, вирішується питання про призначення ряду експертиз.



Досудове розслідування здійснюють слідчі Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури