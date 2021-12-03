|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Чоловік, що продавав наркотики у Стрию, чекатиме суду під вартою
|Суспільство | 03-12-2021, 10:37
| 0 68
|
За процесуального керівництва прокурорів Стрийської окружної прокуратури повідомлено про підозру 47-річному мешканцю Стрийщини у незаконному збуті наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України).
За даними слідства, впродовж жовтня поточного року підозрюваний приїжджав із свого села до міста Стрий, де збував місцевому мешканцю особливо небезпечний наркотик – канабіс.
Під час обшуків за місцем проживання фігуранта також було вилучено речовину рослинного погодження, ззовні схожу на канабіс.
За клопотанням прокурора, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Слідчі дії тривають, вирішується питання про призначення ряду експертиз.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Чоловік, що продавав наркотики у Стрию, чекатиме суду під вартою...
|03-12-2021, 10:37
| >>>
|Covid у світі: за добу заразились майже 700 тисяч осіб...
|03-12-2021, 09:10
| >>>
|«Вживання коноплі є моєю громадянською позицією» - чоловік, який вирощував плантації коноплі, проведе 5 років за гратам...
|02-12-2021, 14:31
| >>>
|Податковий код для дитини. Чи обов’язково?...
|02-12-2021, 14:14
| >>>
|Податковий код для дитини. Чи обов’язково?...
|02-12-2021, 14:14
| >>>
|У США за добу – більше 120 тисяч нових випадків Covid і понад 1 600 смертей...
|02-12-2021, 08:52
| >>>
|Італія схвалила ковід-вакцинацію дітей з 5 років...
|02-12-2021, 07:38
| >>>
|