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Конкурс проєктів місцевих ініціатив: музичний сквер Трускавця потрапив до Національного реєстру рекордів України

Суспільство | 03-12-2021, 12:44Коментарів: 0 0 Переглядів: 121 121    
У Трускавці завдяки конкурсу проєктів місцевих ініціатив створили музичний сквер як освітньо-відпочинковий простір на території позашкільного навчального закладу Трускавецької дитячої школи мистецтв ім.Р.Савицького.
Конкурс проєктів місцевих ініціатив: музичний сквер Трускавця потрапив до Національного реєстру рекордів України

Проєкт потрапив до Національного рекорду України як перший музичний мистецько-відпочинковий сквер.

«На реалізацію проєкту було залучено 250 тисяч гривень обласних коштів, ще половину профінансувало місто, окремо долучились і спонсори. Зовсім нова родзинка міста-курорту швидко стала «магнітом» для містян та гостей Трускавця. Простір тут облаштовували за ідеєю директора музичної школи Ігоря Нича, тож кожен елемент тут зовсім не випадковий. Сквер задумували як додаткове місце для проведення занять з музики в теплу пору року, тому невдовзі його доукомплектують вуличними музичними інструментами. Це дуже гармонійно вписується в освітній процес, тим більше, що у Трускавецькій школі мистецтв ім. Р. Савицького музичну освіту отримує найбільша кількість дітей серед усіх міст Львівщини, і, це теж своєрідний рекорд», - розповів мер Трускавця Андрій Кульчинський.

За його словами, музичний сквер Трускавця - винятковий просторовий об’єкт і нова територія мистецтва, яка приваблює усіх небайдужих до краси, комфорту і яскравих вражень, тож тут відбудеться чимало мистецьких вечорів та концертів.
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