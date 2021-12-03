Обласна прокуратура повернула землю у Брюховичах у власність держави Суспільство | 03-12-2021, 13:41 0 155 Шевченківським районним судом міста Львова задоволено позов обласної прокуратури про витребування із незаконного володіння земельної ділянки вартістю 487 тис грн.



Прокуратурою виявлено протиправне рішення селищної ради, яка, не маючи відповідних повноважень та всупереч законодавству, протиправно розпорядилася землями державної власності, які знаходиться на вул. Ряснянська в смт. Брюховичі, та передані у постійне користування Державному підприємству «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр».



Своїм протиправним рішенням рада відчужила землю площею понад 0,15 га суб’єкту господарювання, яку в подальшому на підставі договору купівлі-продажу продано фізичній особі, а згодом перепродано іншому громадянину.



Завдяки заходам вжитим прокуратурою, земельну ділянку повернуто у власність держави.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури