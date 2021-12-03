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Марія Мельник, заступник начальника ГУ ДПС у Львівській області, про застосування РРО/ПРРО при здійсненні суб’єктом виключно безготівкових розрахунків
|Суспільство | 03-12-2021, 14:06
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РРО та/або програмний РРО можна не застосовувати при отриманні оплати у безготівковій формі, здійсненої споживачами або шляхом переказу коштів із розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок через установу банку (IBAN, онлайн банкінг), або шляхом безпосереднього внесення готівки через касу банку для подальшого перерахування на розрахунковий рахунок, або через платіжний термінал та/або ПТКС, який належить банку. Про це повідомила заступник начальника ГУ ДПС у Львівській області Марія Мельник.
Такі операції не відносяться до розрахункових у розумінні Закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", а є розрахунковими банківськими операціями у розумінні Закону України "Про банки і банківську діяльність".
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