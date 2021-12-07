У Канаді розбився літак – двоє загиблих Суспільство | 06-12-2021, 09:09 0 169 Через падіння малого літака у канадській провінції Ньюфаундленд і Лабрадор загинули двоє людей.



Джерело: Укрінформ



Деталі: Зазначається, що інцидент трапився поблизу міста Вабуш на заході провінції.



На місці падіння було виявлено уламки літака та два тіла.



До регіону вже прибули експерти Ради з безпеки транспорту Канади, які мають встановити причину аварії.