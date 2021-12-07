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У Канаді розбився літак – двоє загиблих
|Суспільство | 06-12-2021, 09:09
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|Через падіння малого літака у канадській провінції Ньюфаундленд і Лабрадор загинули двоє людей.
Джерело: Укрінформ
Деталі: Зазначається, що інцидент трапився поблизу міста Вабуш на заході провінції.
На місці падіння було виявлено уламки літака та два тіла.
До регіону вже прибули експерти Ради з безпеки транспорту Канади, які мають встановити причину аварії.
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