|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Через виверження вулкану в Індонезії загинули щонайменше 14 осіб
|Суспільство | 06-12-2021, 09:10
| 0 176
|
|Рятувальники в Індонезії вели пошукові роботи у селах, покритих гарячим попелом у неділю після того, як через виверження вулкану Семеру загинуло щонайменше 14 людей і десятки отримали травми.
Джерело: AFP, News24
Деталі: Виверження вулкану на найбільшій горі острова Ява застало місцевих жителів зненацька в суботу, змусивши тисячі людей втекти, а сотні сімей були змушені знайти прихисток у імпровізованих притулках.
Щонайменше 11 сіл району Лумаджанг на Східній Яві були покриті вулканічним попелом, а будинки і транспортні засоби затопила лава, знищивши худобу.
Крім того, для 1 300 евакуйованих осіб притулком стали мечеті, школи, ратуші.
"Кількість виявлених жертв становить 14 осіб", - сказав на пресконференції в неділю речник Національного агентства зі зменшення наслідків стихійних лих Абдул Мухарі.
Також постраждали щонайменше 56 людей, у тому числі дві вагітні жінки. Більшість із постраждалих отримали серйозні опіки.
За словами Мухарі, поблизу виверження було врятовано близько 10 людей, які потрапили в пастки.
Геологічне агентство країни повідомило, що в найближчі три дні очікується дощ, який може ще більше завадити рятувальним роботам.
Також існує ризик, що дощ призведе до утворення нової лави.
Що передувало: Жителі індонезійського острова Ява змушені були тікати від величезної хмари попелу від вулкану, який вивергнувся вже вдруге за останні місяці.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|8 років тюрми за те, що забив свою дружину до смерті...
|06-12-2021, 14:37
| >>>
|(ВІДЕО) Рентгено-телевізійні інтроскопи на лінії розмежування: швидко та ефективно...
|06-12-2021, 14:36
| >>>
|Майже на 167 млн грн більше надійшло до місцевих бюджетів від платників плати за землю Львівщини ніж у минулому році...
|06-12-2021, 14:34
| >>>
|Через виверження вулкану в Індонезії загинули щонайменше 14 осіб...
|06-12-2021, 09:10
| >>>
|У Канаді розбився літак – двоє загиблих...
|06-12-2021, 09:09
| >>>
|У Києві на Оболоні згоріли 8 торгівельних павільйонів...
|06-12-2021, 07:45
| >>>
|Марія Мельник, заступник начальника ГУ ДПС у Львівській області, про застосування РРО/ПРРО при здійсненні суб’єктом виключно безготівкових розрахунків...
|03-12-2021, 14:06
| >>>
|