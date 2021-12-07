Майже на 167 млн грн більше надійшло до місцевих бюджетів від платників плати за землю Львівщини ніж у минулому році Суспільство | 06-12-2021, 14:34 0 119







Протягом січня – листопада 2021 року по платі за землю з юридичних осіб надійшло до місцевого бюджету 1106 млн грн, що складає 106,4 відс індикативу (понад 1039 млн гривень). Порівняно з січнем – листопадом 2020 року (майже 939 млн грн) надходження збільшилися майже на 167 млн гривень.



Протягом листопада поточного року надійшло 99 млн грн, що майже на 5 млн грн більше ніж у листопаді 2020 року.