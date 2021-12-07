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(ВІДЕО) Рентгено-телевізійні інтроскопи на лінії розмежування: швидко та ефективно
|Суспільство | 06-12-2021, 14:36
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Державна прикордонна служба України постійно працює над підвищенням комфорту, безпеки та швидкості пропускних операцій в контрольних пунктах в’їзду-виїзду як на лінії розмежування, так і на адмінмежі з ТОТ АР Крим.
Кілька тижнів тому у контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» було встановлено рентгено-телевізійні системи, на яких українські прикордонники перевіряють багаж подорожніх. Вони не тільки полегшують роботу правоохоронців, але й зменшують людям час для перетину КПВВ. Професійний рентгенівський скринінг ідеально підходить для безконтактної перевірки невеликого багажу. Ці пристрої оснащені рентгенівськими генераторами, детекторними модулями, механічними та конвеєрними конструкціями, а також комп’ютерною платформою зі спеціальною клавіатурою, моніторами та зручним користувацьким інтерфейсом.
Тільки за цей період було перевірено більше 10 тисяч сумок. І вже є перші результати – сигнальний пістолет, 7 набоїв до нього та патрон калібру 7,62 мм.
Зауважимо, такі ж рентгено-телевізійні інтроскопи встановлюють у КПВВ на адмінмежі з ТОТ АР Крим. Зокрема прилади вже встановлені в КПВВ «Чонгар» і найближчим часом будуть обладнані і в КПВВ «Каланчак».
Варто зазначити, що рентгено-телевізійні системи встановили працівники державного підприємства «Реінтеграція та відновлення» за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН), Європейського Союзу в рамках Програми ООН з відновлення та розбудови миру.
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