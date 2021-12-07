8 років тюрми за те, що забив свою дружину до смерті Суспільство | 06-12-2021, 14:37 0 119



Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 51-річного мешканця Дрогобича, якого обвинувачували у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, внаслідок яких наступила смерть потерпілої (ч. 2 ст. 121 КК України).



Встановлено, що у червні минулого року між чоловіком та дружиною виник конфлікт з приводу вживання останньою алкогольних напоїв. У ході сварки обвинувачений наніс численні удари по голові та тілу потерпілої.



Через декілька днів, внаслідок отриманих травм, жінка померла у реанімаційному відділенні міської лікарні.



Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Дрогобицької окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури