Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною – Пентагон Суспільство | 07-12-2021, 07:33 0 152 Глава Пентагону Ллойд Остін під час понеділкової зустрічі з керівниками оборонного відомства Штатів обговорив ситуацію навколо України, яка характеризується подальшим нарощуванням військового контингенту з боку Росії.



Джерело: речник оборонного відомства США Джон Кірбі, цитує Укрінформ



Пряма мова: "Я можу сказати, що міністр оборони сьогодні зранку був присутній на зустрічі з ключовими керівниками міністерства, у тому числі з головою Об’єднаного комітету начальників штабів (генералом Марком Міллі – ред.), а також командувачем Європейського командування генералом Волтерсом, щоб обговорити ситуацію в Україні і, звісно, в західній частині Росії".



"Ми продовжуємо бачити додатковий потенціал, який президент Путін продовжує збільшувати – додатковий військовий потенціал – у західній частині своєї країни та навколо України".



Деталі: При цьому, представник Пентагону зазначив, що не вдаватиметься в деталі розвідувальних оцінок ситуації.



Водночас він підкреслив, що міністр оборони США разом з військовим і політичним керівництвом країни детально поінформовані про те, що відбувається навколо України.



Передісторія:





Два американські видання повідомили про перекидання російських військ до українського кордону: The Washington Post 31 жовтня написало про зосередження військ, а Politico оприлюднило фото від 1 листопада на підтвердження цього.

11 листопада Bloomberg написав, що США повідомили союзникам із Євросоюзу про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну, враховуючи посилення напруженості через мігрантів та проблеми з постачанням енергоресурсів.

У Міністерстві оборони України спершу не підтвердили перекидання російських військ до кордону, а потім припустили, що контингент російських військ на кордоні з Україною може зрости у грудні-січні.

За оцінками Києва, Росія розмістила на півночі, сході та півдні України близько 114 тисяч військових, у тому числі близько 92 тисяч сухопутних, а решта – у повітряних і морських збройних силах.