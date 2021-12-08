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Франція закриває нічні клуби і вводить масковий режим у школах
|Суспільство | 07-12-2021, 07:45
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|Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс оголосив про введення нових карантинних обмежень, зокрема закриття нічних клубів і масковий режим у школах.
Джерело: Кастекс, France24
Деталі: Для протистояння зростанню випадків Covid-19 нічні клуби у Франції будуть закриті на чотири тижні.
У школах посилять соціальне дистанціювання та розширять використання масок, оскільки Франція стикається з п’ятою хвилею випадків вірусу, сказав Кастекс, який вийшов з карантину минулого тижня після зараження вірусом.
За словами французького прем’єра, уряд утримався від введення суворіших заходів для населення в цілому або невакцинованих зокрема, як це зробили деякі країни.
Замість цього Кастекс закликав бізнес заохочувати віддалену роботу. Також він звернувся до французів із проханням уникати офісних вечірок напередодні нового року.
Крім того, прем’єр нагадав, що у кафе та на відкритих різдвяних ярмарках будуть потрібні пропуски, які підтверджують вакцинацію від Covid.
Нагадаємо: Франція оголосила про нові правила для мандрівників, які прибувають із країн, що не входять до ЄС, у зв'язку з новим варіантом коронавірусу під назвою "Омікрон".
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