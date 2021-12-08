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У Бориславі мама і дочка організували «сімейний бізнес» по продажі наркотиків
|Суспільство | 07-12-2021, 10:50
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За процесуального керівництва прокурорів Дрогобицької окружної прокуратури повідомлено про підозру 46-річній жінці та її 24-річній дочці за фактом незаконного збуту наркотичних засобів (ч. 1, 2 ст. 307 КК України).
За даними слідства, підозрювані впродовж серпня-листопада 2021 року займалися незаконним збутом метадону.
Встановлено, що фігурантки організували продаж наркотиків прямо у своїй квартирі, де разом з ними проживають ще неповнолітній брат 24-річної підозрюваної та її малолітня дитина. Клієнти приходили до жінок, заздалегідь домовившись про свій візит по телефону, після чого у визначений час заходили за своєю «покупкою».
Досудове розслідування здійснюють слідчі Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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