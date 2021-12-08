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Розпочала роботу IX чергова сесія Львівської обласної ради
|Суспільство | 07-12-2021, 14:29
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|7 грудня, у День місцевого самоврядування, розпочалося пленарне засідання дев’ятої чергової сесії Львівської обласної ради VIII скликання.
На початку засідання присутні в залі хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблого «кіборга» старшого сержанта 80-ої окремої десантно-штурмової бригади Олександра Бондаря та усіх Героїв, які загинули в російсько-українській війні.
Голова Львівської обласної ради Ірина Гримак привітала військовослужбовців Збройних Сил України з професійним святом, а також висловила подяку за роботу волонтерським організаціям.
Вона зазначила, що серед депутатського корпусу є військовослужбовці, які несуть почесну і водночас дуже відповідальну місію – обороняють Україну, захищають її суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність. Це депутати Павло Ткачук та Олександр Тіщенко.
Ірина Гримак також нагадала присутнім, що 7 грудня в Україні відзначають День місцевого самоврядування та подякувала за самовіддану щоденну працю й активність у громадсько-політичному житті працівникам органів місцевого самоврядування Львівщини. Ми живемо і працюємо у надзвичайно складний та динамічний період розбудови нашої української держави. Саме від кожного з нас залежить наскільки економічно міцною, духовно багатою, демократичною і європейською буде Україна», - наголосила голова Львівської обласної ради та вручила Подяки Львівської обласної ради з нагоди Дня місцевого самоврядування в Україні селищному голові Боринської територіальної громади Михайлові Шкітаку та голові городоцької територіальної громади Володимирові Ременяку.
Депутати розпочнуть роботу з того, що заслухають інформацію про санітарно-епідеміологічну ситуацію на території Львівщини, проведення вакцинації та вжиття заходів реагування у зв’язку з епідемією коронавірусу.
На порядку денному сесійного засідання ще понад 20 важливих питань. Зокрема будуть внесені зміни до обласних цільових програм, також депутати проаналізують звіт колег, які у складі тимчасової контрольної комісії обласної ради перевіряли дотримання умов виконання Меморандуму про взаєморозуміння, щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та сфері постачання гарячої води в опалювальному сезоні 2021/2022 роках.
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