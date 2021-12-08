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Ігор Комендат, начальник ГУ ДПС у Львівській області, про наповнення Держбюджету:

Суспільство | 07-12-2021, 14:34Коментарів: 0 0 Переглядів: 159 159    


«Продовжують зростати надходження податків від Львівщини до Держбюджету.

Так, у листопаді 2021 року у порівнянні з листопадом минулого року зросли надходження коштів на 43%. По ПДВ на 29%, по податку на прибуток – на 63%, акцизному податку з вироблених товарів – на 36%, ПДФО – на 28%, рентні платежі – на 116%.

Всього за 11 місяців 2021 року у порівнянні з відповідним періодом 2020 року надходження до Державного бюджету зросли на 39 відсотків і перевищили 16 млрд. грн. Це на 4,5 млрд. грн. більше.

За 11 місяців цього року надходження єдиного соціального внеску склали 15,3 млрд. грн., що на 26 відсотків або на 3,2 млрд. грн. більше.»
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