|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Ігор Комендат, начальник ГУ ДПС у Львівській області, про наповнення Держбюджету:
|Суспільство | 07-12-2021, 14:34
| 0 159
|
«Продовжують зростати надходження податків від Львівщини до Держбюджету.
Так, у листопаді 2021 року у порівнянні з листопадом минулого року зросли надходження коштів на 43%. По ПДВ на 29%, по податку на прибуток – на 63%, акцизному податку з вироблених товарів – на 36%, ПДФО – на 28%, рентні платежі – на 116%.
Всього за 11 місяців 2021 року у порівнянні з відповідним періодом 2020 року надходження до Державного бюджету зросли на 39 відсотків і перевищили 16 млрд. грн. Це на 4,5 млрд. грн. більше.
За 11 місяців цього року надходження єдиного соціального внеску склали 15,3 млрд. грн., що на 26 відсотків або на 3,2 млрд. грн. більше.»
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Військові капелани та призери Олімпійських та Паралімпійських ігор отримали відзнаки Львівської обласної ради...
|07-12-2021, 14:43
| >>>
|Ігор Комендат, начальник ГУ ДПС у Львівській області, про наповнення Держбюджету:...
|07-12-2021, 14:34
| >>>
|Розпочала роботу IX чергова сесія Львівської обласної ради...
|07-12-2021, 14:29
| >>>
|У Бориславі мама і дочка організували «сімейний бізнес» по продажі наркотиків...
|07-12-2021, 10:50
| >>>
|Франція закриває нічні клуби і вводить масковий режим у школах...
|07-12-2021, 07:45
| >>>
|Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною – Пентагон...
|07-12-2021, 07:33
| >>>
|8 років тюрми за те, що забив свою дружину до смерті...
|06-12-2021, 14:37
| >>>
|