Військові капелани та призери Олімпійських та Паралімпійських ігор отримали відзнаки Львівської обласної ради Суспільство | 07-12-2021, 14:43 0 142 7 грудня на початку сесійного засідання Львівської обласної ради військових капеланів та спортсменів Львівщини нагородили відзнаками «30 років незалежності України».





Нагороди священнослужителям, як і обрали шлях військового капелана для душпастирської служби в українському війську вручила Голова Львівської обласної ради Ірина Гримак.

Відзнаками Львівської обласної ради «30 років незалежності України» нагороджено отця Андрія Сіданича – військового капелана 2 Галицької бригади в/ч 3002 Національної гвардії України, отця Мирона Горбового – військового капелана Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, військових капеланів отця Михайла Білецького, отця Юрія Балуха, отця Тараса Свища.

За досягнення високих спортивних результатів, виявлені мужність, самовідданість, волю до перемоги та піднесення міжнародного авторитету України відзнаку «30 років незалежності України» у Львівській обласній раді вручили також призерам XXXII Олімпійських ігор і XVI Паралімпійських ігор в Токіо – 2020.

Серед нагороджених:

Олена Старікова– заслужений майстер спорту України, срібна призерка XXXII Олімпійських ігор в Токіо – 2020 з велосипедного спорту;

Станіслав Горуна– заслужений майстер спорту України, бронзовий призер XXXII Олімпійських ігор в Токіо – 2020 з карате;

Алла Черкасова– заслужений майстер спорту України, бронзова призерка XXXII Олімпійських ігор в Токіо – 2020 з боротьби вільної;

Павло Користильов – заслужений майстер спорту України, учасник XXXII Олімпійських ігор в Токіо – 2020 у стрільбі з пневматичного пістолета;

Оксана Лівач– заслужений майстер спорту України, учасниця XXXII Олімпійських ігор в Токіо – 2020 з боротьби вільної;

Тетяна Кіт– майстер спорту України міжнародного класу, учасниця XXXII Олімпійських ігор в Токіо – 2020 з боротьби вільної;

Христина Погранична– майстер спорту України, учасниця XXXII Олімпійських ігор в Токіо – 2020 з гімнастики художньої;

Вероніка Марченко– заслужений майстер спорту України, учасниця XXXII Олімпійських ігор в Токіо – 2020 зі стрільби з лука;

Наталія Морквич– заслужений майстер спорту України, срібна призерка XVI Паралімпійських ігор в Токіо – 2020 з фехтування на рапірах;

Віктор Дідух– заслужений майстер спорту України, срібний призер XVI Паралімпійських ігор в Токіо – 2020 з настільного тенісу;

Роман Павлик– заслужений майстер спорту України, бронзовий призер XVI Паралімпійських ігор в Токіо – 2020 у стрибках у довжину;

Андрій Демчук – заслужений майстер спорту України, учасник XVI Паралімпійських ігор в Токіо – 2020 з фехтування на візках;

Антон Дацко– заслужений майстер спорту України, учасник XVI Паралімпійських ігор в Токіо – 2020 з фехтування на візках;

Орися Ільчина– майстер спорту України міжнародного класу, учасниця XVI Паралімпійських ігор в Токіо – 2020 у змаганнях зі штовхання ядра;

Роксолана Дзьоба-Балян– майстер спорту України міжнародного класу, учасниця XVI Паралімпійських ігор в Токіо – 2020 зі стрільби з лука;

Сергій Атаманенко– заслужений майстер спорту України, учасник XVI Паралімпійських ігор в Токіо – 2020 зі стрільби з лука.

Грамотами Львівської обласної ради за високу професійну майстерність та вагомий особистий внесок у підготовку олімпійських чемпіонів відзначено тренерів та наставників спортсменів:

Уляну Штангрет– директора КЗ ЛОР «Школа вищої спортивної майстерності»;

Володимира Любіжаніна– т.в.о. начальника КЗ ЛОР Львівського регіонального центру фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".