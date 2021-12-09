У Франції зафіксували сплеск госпіталізацій хворих на COVID-19 Суспільство | 08-12-2021, 07:49 0 110 У Франції зафіксували сплеск госпіталізацій хворих на COVID-19: кількість пацієнтів з коронавірусом у лікарнях зросла на 618 – до 12714.



Джерело: The Guardian з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Франції



Деталі: Зазначається, що це друге за величиною одноденне зростання цього року після збільшення на 732 пацієнти 6 квітня. Тоді кількість пацієнтів перевищила 30 600 осіб.



Франція також повідомила, що кількість пацієнтів із COVID-19 у відділеннях інтенсивної терапії зросла на 160 до 2351, що також є другим за величиною приростом цього року. 6 квітня кількість хворих у відділеннях інтенсивної терапії збільшилась на 193 до 5626.



Уточнюється, що через один із найвищих показників вакцинації в Європі зростання кількості нових випадків тепер менше впливає на кількість госпіталізованих пацієнтів, ніж навесні.



Нагадаємо: 7 грудня прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс оголосив про запровадження нових карантинних обмежень, зокрема закриття нічних клубів і масковий режим у школах.