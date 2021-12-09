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Covid у світі: Найбільше нових хворих у США, Франції та Німеччині

Суспільство | 08-12-2021, 08:15Коментарів: 0 0 Переглядів: 121 121    
За добу 6 грудня у світі виявили 598 586 нових випадків COVID-19.
Covid у світі: Найбільше нових хворих у США, Франції та Німеччині
Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 107 642 зараження, в Франції – 59 019, в Німеччині – 51 592. Крім того, в Британії – 45 691 випадок, в Росії - 31 096.

Україна з 8 655 хворими на 16 місці у світі між Бразилією та Індією. У Європі Україна на 11 місці.

7 718 людей у світі померли від вірусу за добу. Україна за цим показником (467 смертей) на 4 місці у світі, у Європі – третя.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП


Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Нагадаємо: 6 грудня в Україні госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 1 349 осіб, одужали 22 878 осіб.
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