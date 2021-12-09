Надзвичайний та Повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні Ілгварс Клява відвідав Львівщину Суспільство | 08-12-2021, 11:46 0 140 8 грудня, під час зустрічі з делегацією Посольства Латвійської Республіки в Україні голова Львівської обласної ради Ірина Гримак подякувала дипломатам за непохитну і послідовну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, її євроінтеграційних прагнень. А також висловила вдячність за надання військової й гуманітарної допомоги Україні та оздоровлення й реабілітацію українських військових та членів їх сімей.





Сторони відзначили позитивну співпрацю Львівщини зі Смілтенським краєм, в рамках якої відбулися двосторонні поїздки, культурні проєкти.



Голова Львівської обласної ради та Надзвичайний та Повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні висловили зацікавлення у налагодженні нових контактів між громадами України та Латвії.



«Географія нашої співпраці розширюється, Львівщина зацікавлена у розвитку туризму та гірських курортів. Ми надаємо повний супровід інвесторам від ідеї до реалізації проєкту та очікуємо на зацікавленість латвійських інвесторів», - зазначила Ірина Гримак.



Учасники зустрічі зазначили, що початком співпраці може слугувати реалізація спільних екологічних проєктів, партнерство у галузях відновлювальної енергетики, деревообробки, перероблення відходів.



«Львівщина має напрацьовану стратегію управління відходами. Сміття треба не в ліси вивозити, а збирати, сортувати та переробляти, - наголосила Ірина Гримак.- Громади Львівщини готові впроваджувати на територіях такий підхід. Ми зацікавлені у побудові сміттєпереробного підприємства».



Як повідомив Почесний консул Латвії у Львові Володимир Гарцула, представники бізнесу Латвійської Республіки уже вивчають можливості відкриття підприємств з перероблення сміття, пластикових відходів на Львівщині, такі перспективи уже обговорюються.