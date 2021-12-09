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Зустріч працівників Львівської ДПІ з працівниками та відвідувачами Сихівської районної адміністрації

Суспільство | 08-12-2021, 11:54Коментарів: 0 0 Переглядів: 108 108    

В рамках співпраці Львівською ДПІ Головного управління ДПС у Львівській області розміщено інформаційно-роз’яснювальні матеріали на податкову тематику в Сихівській районній адміністрації.
Завідувач сектору організації роботи ЦОП Львівської ДПІ Головного управління ДПС у Львівській області Михайло Володимирович Шайнер провів зустріч з працівниками та відвідувачами Сихівської районної адміністрації, на якій детально розповів, хто може скористатись одноразовим добровільним декларуванням, хто не може бути декларантом, якi активи підлягають одноразовому декларуванню щодо яких активів фізичної особи не здійснюється нарахування та сплата збору з одноразового добровільного декларування. Наголосив, що одноразова (спеціальна) добровільна декларація подається виключно декларантом в електронній формі через електронний кабінет, вхід до якого здійснюється за допомогою електронного цифрового підпису.
Далі Михайло Володимирович Шайнер зупинився на новаціях у застосуванні реєстраторів розрахункових операцій, а саме: необхідності застосування з 1 січня 2022 року реєстраторів розрахункових операцій, програмних РРО у разі проведення готівкових розрахунків підприємцями, які є платниками єдиного податку другої – четвертої груп. Порекомендував платникам завчасно потурбуватись про реєстрацію касових апаратів та нагадав про переваги застосування програмних РРО суб’єктами господарювання та про відповідальність платників за порушення застосування РРО чи ПРРО під час проведення розрахункових операцій.
А також, нагадав присутнім платникам, які декларують право на податкову знижку, останній день подання Декларації про майновий стан і доходи – 31.12.2021 (включно).
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