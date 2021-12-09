У Львівській ДПІ відбувся семінар щодо застосування РРО, ПРРО платниками єдиного податку та одноразового добровільного декларування громадянами активів Суспільство | 08-12-2021, 12:59 0 122



У Львівській ДПІ Головного управління ДПС у Львівській області відбувся семінар, на якому працівники ДПІ ознайомили платників податків з особливостями одноразового добровільного декларування активів громадян та застосування РРО і програмних РРО платниками єдиного податку.

Податківці розповіли присутнім про кампанію одноразового добровільного декларування, яка триватиме до 1 вересня 2022 року.

Поінформували платників, що громадяни можуть добровільно легалізувати неоподатковані активи за пільговими ставками одноразового збору. Одноразову декларацію необхідно подавати виключно в електронній формі. Задекларувати можна активи, які знаходяться як на території України так і за її межами.

Крім того, звернули увагу присутніх на обов’язкове застосування з 1 січня 2022 року реєстраторів розрахункових операцій, програмних РРО у разі проведення готівкових розрахунків підприємцями, які є платниками єдиного податку другої – четвертої груп. Податківці порекомендували платникам завчасно потурбуватись про реєстрацію програмних чи класичних касових апаратів та нагадали про переваги застосування програмних РРО суб’єктами господарювання та про відповідальність платників за порушення застосування РРО чи ПРРО під час проведення розрахункових операцій.

Також, розповіли присутнім про безкоштовний сервіс ДПС України «Електронний кабінет платника», яким можна скористатись цілодобово як з персональних комп’ютерів, так і з смартфонів. Суб’єкт господарювання чи громадянин може ознайомитися з інформацією, яка міститься щодо нього в інформаційних базах даних контролюючих органів через приватну частину Електронного кабінету, яка зокрема, містить інформацію про подання звітності (перелік звітів, перегляд квитанції, інформація про раніше надіслані звіти). Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.



