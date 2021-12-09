До уваги роботодавців! Суспільство | 08-12-2021, 13:01 0 143

Львівська ДПІ Головного управління ДПС у Львівській області інформує, що згідно з Законом України «Про державний бюджет України на 2021 рік», з 1 грудня підвищується розмір мінімальної заробітної плати до 6500 гривень, а отже змінюється й ставка єдиного соціального внеску. Мінімальний розмір ЄСВ з 1 грудня становите 1430 грн (6500 х 22 %). Відповідно максимальна сума страхового внеску складе в наступному місяці 21 450 гривень. Тобто максимальна величина бази нарахування ЄСВ становитиме 97 500 тисяч – 15 розмірів мінімальної заробітної плати.

Зросте з 1 грудня й розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб й становитиме 2 481 грн, до 30 листопада він складав – 2379 гривень.

Нагадуємо, що згідно з ч. 1 ст. 31 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР, розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної зарплати, тобто із 1 січня 2021 року не менш ніж 6000 грн, а з 1 грудня 2021 року – 6500 гривень.

Для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування єдиний внесок нараховується на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Відповідно до ст. 9 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», фізичні особи-підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність та члени фермерських господарств зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20-го числа місяця, що



