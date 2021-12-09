Єдиний податок: терміни обрання та відмови Суспільство | 08-12-2021, 14:39 0 223



16 грудня – останній день для подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування з 1 січня наступного року.

21 грудня – останній день для подання заяви про відмову від сплати єдиного податку.

Слід пам’ятати, що у разі подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, відкликати її буде неможливо, оскільки це не передбачено ПКУ.

У такому разі СГ доведеться сплачувати єдиний податок весь перший квартал, а відмову від спрощеної системи з 1 квітня наступного року можна буде здійснити шляхом подання заяви не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку 2 кварталу 2022 року.

Детальніше: див. Податковий календар на сайті ДПС України.