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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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Єдиний податок: терміни обрання та відмови
|Суспільство | 08-12-2021, 14:39
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16 грудня – останній день для подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування з 1 січня наступного року.
21 грудня – останній день для подання заяви про відмову від сплати єдиного податку.
Слід пам’ятати, що у разі подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, відкликати її буде неможливо, оскільки це не передбачено ПКУ.
У такому разі СГ доведеться сплачувати єдиний податок весь перший квартал, а відмову від спрощеної системи з 1 квітня наступного року можна буде здійснити шляхом подання заяви не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку 2 кварталу 2022 року.
Детальніше: див. Податковий календар на сайті ДПС України.
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