|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
В Англії посилюють Covid-обмеження на тлі поширення "Омікрону"
|Суспільство | 09-12-2021, 07:24
| 0 114
|
|Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон посилив карантинні правила в Англії на тлі стурбованості з приводу COVID-варіанту Omicron.
Джерело: Sky News, BBC
Деталі: Джонсон оголосив, що уряд переходить до резервного плану зі стримування COVID-19.
Нові обмеження включають:
З понеділка - відновлення роботи вдома для тих, хто може,;
З п’ятниці - поширення обов'язкового носіння маски на "більшість закритих громадських місць", включаючи театри та кінотеатри. Винятки будуть "там, де це непрактично", наприклад, при вживанні їжі, фізичних вправах чи співі.
З середи пропуск Covid Pass, де міститься інформація про щеплення або результати тесту, стане обов'язковим для нічних клубів і місць з великим скупченням людей.
Запровадження щоденних тестів для людей, які контактували з хворими на "Омікрон", замість періоду ізоляції.
Джонсон наголосив, що нові заходи не є "ізоляцією" і що різдвяні вечірки та вистави все ще мають проводитися – при дотриманні обмежень.
Прем'єр-міністр сказав, що "стає все очевиднішим", що Omicron, вперше виявлений в ПАР, "поширюється набагато швидше", ніж попередній варіант Delta, і "швидко поширюється по всьому світу". Він визнав, що "безжальна логіка експоненційного зростання" Omicron у Великій Британії може призвести до "великого зростання госпіталізацій і, на жаль, смертей".
За словами Джонсона, запровадження суворіших обмежень було "пропорційною і відповідальною справою". Прем'єр-міністр сказав, що "найважливіше, що може зробити кожен із нас" - це вакцинуватися.
Що передувало:
Раніше в середу стало відомо, що в Британії зафіксували ще 131 випадок захворювання на "Омікрон", внаслідок чого загальна кількість таких випадків становить 568. Другий день фіксують понад 100 випадків нового варіанту.
Загалом у Британії зареєстровано 51 342 нові випадки COVID за останню добу.
|
|