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Німеччина — лідер в Європі за поширеністю COVID-19

Суспільство | 09-12-2021, 07:25Коментарів: 0 0 Переглядів: 105 105    
За добу 7 грудня у світі виявили 662 716 нових хворих на коронавірус.
Німеччина — лідер в Європі за поширеністю COVID-19
Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 127 411 заражень, в Німеччині – 68 832, в Франції – 61 340. Крім того, в Британії – 51 342 хворих, а в Росії – 30 752.

Україна з 9 371 випадком на 16 місці у світі між Словаччиною та Індією. У Європі Україна на 11 місці.

7 651 людина у світі померла від вірусу за добу. За цим показником (450 смертей) Україна на 5 місці у світі і на 4 в Європі.

Нагадаємо: 7 грудня в Україні 2 998 осіб госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього. 26 804 особи одужали.
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