Пенсіонер і пільга з податку на нерухоме майно Суспільство | 09-12-2021, 11:19 0 105







У пенсіонерів нема пільги із сплати податку на нерухоме майно.



Для отримання персональної пільги пенсіонер може звернутися до місцевої ради з відповідним проханням.



Відповідно до норм ПКУ пільги з податку, що сплачуються на відповідній території з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.



Нормами ПКУ передбачено, що площа нерухомості зменшується для усіх платників податків:



для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;



для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;



для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.















