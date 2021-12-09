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| Газета №35 (55) / 2014
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Пенсіонер і пільга з податку на нерухоме майно
|Суспільство | 09-12-2021, 11:19
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У пенсіонерів нема пільги із сплати податку на нерухоме майно.
Для отримання персональної пільги пенсіонер може звернутися до місцевої ради з відповідним проханням.
Відповідно до норм ПКУ пільги з податку, що сплачуються на відповідній території з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.
Нормами ПКУ передбачено, що площа нерухомості зменшується для усіх платників податків:
для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.
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