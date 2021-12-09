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| Газета №35 (55) / 2014
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Місцеві бюджети Львівщини з початку року поповнились майже на 6 млн грн транспортного податку
|Суспільство | 09-12-2021, 12:57
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Протягом січня – листопада 2021 року до місцевих бюджетів Львівщини надійшло майже 5 млн грн транспортному податку з юридичних осіб, що складає майже 139 відс індикативу (3,3 млн гривень). Протягом листопада 2021 року надійшло 0,1 млн грн, що складає майже 382 відс . індикативу (0,03 млн гривень).
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